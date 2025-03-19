В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Химках прошли тематические лекции, концертные программы и спортивные игры. В школе № 14 состоялся праздничный концерт, на котором собрались жители города, учащиеся, представители родительской общественности, а также депутаты Артур Каримов и Надежда Смирнова.

18 марта 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. «Этот день стал важной вехой в истории региона», — отметила Надежда Смирнова.

Праздничные мероприятия также прошли в школе «Флагман» и лицее № 10. Муниципальные депутаты Евгений Иноземцев и Юлия Мамай обсудили с участниками встреч историческое значение события и его влияние на развитие полуострова за последние 11 лет.

«Мы должны помнить, что воссоединение Крыма — это не просто исторический момент, это символ крепости нашего духа и солидарности», — подчеркнула Юлия Мамай.

В нынешних условиях, когда Россия сталкивается с новыми вызовами, связанными со специальной военной операцией, единство народа и поддержка друг друга приобретают особую значимость.