День войск национальной гвардии отметили в Балашихе

27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии, установленный указом президента России от 16 января 2017 года. В этот день глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность военнослужащим Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского.

Сергей Юров отметил, что солдаты и офицеры дивизии первыми приходили на помощь в самые сложные моменты, будь то горячие точки или особо ответственные задания. Сегодня дзержинцы продолжают с честью выполнять свой долг, в том числе в ходе специальной военной операции, демонстрируя стойкость, героизм и преданность Родине.

Дивизия имени Дзержинского, основанная 17 июня 1924 года, имеет богатую историю. В годы Великой Отечественной войны ее бойцы участвовали в обороне Москвы, сражались под Калугой и Новгородом, воевали на Западном и Волховском фронтах. После войны дивизия обеспечивала порядок на Олимпийских играх в Москве в 1980 году, участвовала в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году и в урегулировании межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. В настоящее время военнослужащие дивизии проявляют мужество и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции.

В 2024 году дивизия была награждена орденом Суворова за выдающиеся заслуги в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов. Это высокое отличие подчеркивает значимость и профессионализм личного состава дивизии.

День войск национальной гвардии служит напоминанием о важности сохранения традиций и уважения к тем, кто стоит на страже безопасности и порядка в нашей стране.