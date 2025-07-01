День ветеранов боевых действий отметили в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный города Балашихи прошло торжественное мероприятие, посвященное воинам, защищавшим интересы России в вооруженных конфликтах по всему миру. В сквере Победы на Новой улице собрались ветераны, депутаты, волонтеры, активисты и местные жители, чтобы почтить память героев и поддержать тех, кто продолжает служить Родине.

С теплыми словами к собравшимся обратились депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и глава правления Балашихинского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев.

«В России более двух миллионов ветеранов боевых действий, и в Балашихе их немало. В нашем городе установлено 80 мемориальных плит в память о погибших воинах. Мы чтим тех, кто сегодня отправляется на передовую, и благодарим администрацию округа за поддержку в решении важных вопросов», — отметил Сергей Яковлев.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к мемориалу, на котором высечены имена девяти бойцов, отдавших жизни в локальных конфликтах. Активистам Балашихи вручили благодарственные письма от совета депутатов и организации «Боевое братство», а также передали членские билеты новым участникам ветеранского сообщества.

«После Великой Отечественной войны наша страна участвовала в более чем 46 конфликтах. Сегодня наши защитники на СВО сражаются за будущее России. Наш долг — помнить подвиги ветеранов и чтить тех, кто защищает нас», — подчеркнул Геннадий Попов.

День ветеранов боевых действий, отмечаемый в Подмосковье 1 июля, стал символом единства и благодарности всем, кто отстаивал интересы Родины.