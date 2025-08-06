День ВДВ отметили в парке имени Талалихина в Подольске

Фото: Чехов. День ВДВ на аэродроме ДОСААФ / Медиасток.рф

В Подольске прошли тематические мероприятия, среди которых возложение цветов, праздничный концерт и показательные выступления. Одно из событий провели в парке имени Талалихина.

В 2025 году празднуется 95-летие со дня основания Воздушно-десантный войск.

«Во всех горячий точках, что проходили во время Советского союза, в России, везде присутствуют Воздушно-десантные войска, как и сейчас, очень много ребят в зоне СВО», — отметил председатель «Братства десантников» Владимир Быковский.

В Подольске работает детский патриотический клуб «Факел» по воспитанию юных патриотов, в том числе будущих десантников.

«Занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи, в школах и учебных заведениях города проводим мероприятия, урок мужества, занимаемся с молодежью — армейский рукопашный бой, сборка и разборка автомата», — сказал председатель «Боевого братства» Михаил Васильев.