День ВДВ отметили в парке имени Талалихина в Подольске
В Подольске прошли тематические мероприятия, среди которых возложение цветов, праздничный концерт и показательные выступления. Одно из событий провели в парке имени Талалихина.
В 2025 году празднуется 95-летие со дня основания Воздушно-десантный войск.
«Во всех горячий точках, что проходили во время Советского союза, в России, везде присутствуют Воздушно-десантные войска, как и сейчас, очень много ребят в зоне СВО», — отметил председатель «Братства десантников» Владимир Быковский.
В Подольске работает детский патриотический клуб «Факел» по воспитанию юных патриотов, в том числе будущих десантников.
«Занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи, в школах и учебных заведениях города проводим мероприятия, урок мужества, занимаемся с молодежью — армейский рукопашный бой, сборка и разборка автомата», — сказал председатель «Боевого братства» Михаил Васильев.
Среди гостей мероприятия — 10-летний Саша Акимов. Его папа сейчас находится в зоне СВО, он тоже десантник. Мальчик очень гордится своим отцом, поэтому и такой праздник пропустить не мог.
После торжественного возложения к памятнику воинам-интернационалистам все гости мероприятия отправились в парк. Там организовали концерт, а также развлекательную программу для детей и взрослых. Праздник выдался масштабным.