День семьи, любви и верности отметили в Балашихе

Накануне Дня семьи, любви и верности в комплексном центре «Балашихинский» прошло душевное мероприятие «Успех V единстве поколений». Лидеры общественного мнения, волонтеры, военные, сотрудники центра и жители города собрались, чтобы вспомнить историю, поддержать земляков на передовой и отметить силу семейных ценностей.

Учитель Ружена Кадырова рассказала о святых Петре и Февронии Муромских — символе любви и верности. Их история, полная испытаний, но непревзойденной преданности, вдохновляет и сегодня. Несмотря на козни бояр и соблазны власти, супруги выбрали любовь и семью, став примером мудрости и милосердия. Их мощи в Муромском монастыре остаются местом паломничества и надежды.

Гостей познакомили с работой волонтерских организаций Балашихи, которые собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Подобные мероприятия в школах, библиотеках и домах культуры города укрепляют связь времен, вдохновляя жителей строить светлое будущее вместе.