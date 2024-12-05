День рождения партии «Единая Россия» отметили в Луховицах

Партия «Единая Россия» принимала поздравления. В этом году ей исполнилось 23 года.

На политической карте страны партия появилась в начале нулевых. Название тогда было двойным: «Единство и Отечество», или «Единая Россия». Единороссы почти сразу стали партией большинства, и им удается сохранить этот высокий статус все 20 с лишним лет.

По случаю дня рождения в Луховицах наградили активистов «Единой России». Десяти жителям вручили партийные билеты. На встрече также подвели итоги работы местного отделения. Единороссы курируют множество проектов: строительство детских садов и спортивных объектов, закупку нового медицинского оборудования. А еще партийцы поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Молодогвардейцы плетут маскировочные сети и льют окопные свечи, сторонники «Единой России» помогают в сборе гуманитарной помощи. Также в округе реализуется проект «Парта героя».