День рождения партии «Единая Россия» отметили в Луховицах
Партия «Единая Россия» принимала поздравления. В этом году ей исполнилось 23 года.
На политической карте страны партия появилась в начале нулевых. Название тогда было двойным: «Единство и Отечество», или «Единая Россия». Единороссы почти сразу стали партией большинства, и им удается сохранить этот высокий статус все 20 с лишним лет.
По случаю дня рождения в Луховицах наградили активистов «Единой России». Десяти жителям вручили партийные билеты. На встрече также подвели итоги работы местного отделения. Единороссы курируют множество проектов: строительство детских садов и спортивных объектов, закупку нового медицинского оборудования. А еще партийцы поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Молодогвардейцы плетут маскировочные сети и льют окопные свечи, сторонники «Единой России» помогают в сборе гуманитарной помощи. Также в округе реализуется проект «Парта героя».
«Эти парты посвящены нашим землякам, настоящим героям. Большинство тех, кто вернулся с фронта, проявили себя и здесь, в тылу. Приятно, смотреть, что ребята борются за право сидеть за такими партами», — отметил глава городского округа Сергей Тимохин.
2024 год был объявлен в «Единой России» Годом первичных отделений. В Луховицах их 44, а всего сторонников партии более 1000.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».