День призывника прошел в Солнечногорске

В коворкинг-центре «Альянс» в Солнечногорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника. В нем приняли участие будущие солдаты, представители Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и администрации муниципалитета, активисты «Молодой гвардии», юнармейцы и кадеты.

В рамках встречи был организован патриотический диалог под названием «Наставник Z». С приветственными словами к призывникам обратились депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Алексей Панкратов, начальник отделения военного комиссариата Эмиль Гумеров, полковник в отставке Геннадий Ефимов, а также участники специальной военной операции. После выступлений почетных гостей один из кадетов исполнил песню под названием «Служить России».

«Проведение Дня призывника стало важной традицией в нашем округе. Это мероприятие в рамках проекта „Успех в единстве поколений“ позволяет передать молодежи бесценный опыт защитников Отечества. Уверен, что наши призывники с честью выполнят свой гражданский долг», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

В завершение торжественной части мероприятия состоялась церемония награждения медалями «Юнармейская доблесть», а также вручение памятных подарков будущим военнослужащим.