День призывника прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
День призывника, приуроченный к весеннему призыву на военную службу, прошел в Солнечногорске. Почетными гостями праздника стали Герои Российской Федерации, участники специальной военной операции, российские культурные и общественные деятели.
На сцене Дома культуры «Выстрел» перед призывниками с напутственным словом выступили командир легендарного казачьего отряда спецназначения «Барс-16» Максим Шарин, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», Герой Российской Федерации Евгений Черняев, продюсер, руководитель центра реабилитации «Покров» Вадим Цыганов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Шаров и другие.
«Мы говорим спасибо тем, кто готов защищать Родину, кто уже сделал это и кто только собирается встать в строй. Поддерживаем вектор, который задал президент Владимир Путин: быть рядом с теми, кто защищал нас, и идти с ними в одно будущее», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Своим примером ребят вдохновил 29-летний Кирилл Загородников из Узбекистана, участник специальной военной операции. Молодой человек ушел на фронт добровольцем. Получил тяжелое ранение. Его история вызвала широкий резонанс по всей стране. В настоящее время Кириллу оказывают помощь в получении гражданства, предоставили жилье и активно содействуют его реабилитации.
«Я очень рад, что у нас такой хороший, сплоченный народ, стойкий тыл. Мы восстанавливаемся, живем обычной жизнью. Нам помогают со всех сторон как могут и самые простые люди, и правительство», — поделился Кирилл Загородников.
Также в этот день провели памятный митинг у обелиска славы «Выстрел». На торжественной церемонии присутствовали заместитель военного комиссара городского округа Солнечногорск Дмитрий Закиров, ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации Николай Лыскин, председатель местного отделения Московской областной общественной организации ветеранов Геннадий Ефимов, ветеран войны в Афганистане Юрий Лукашев, ответственный по взаимодействию с Вооруженными Силами в Солнечногорском благочинии иерей Владимир Мурадимов.
Призывники, молодежь, юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических объединений возложили цветы и венки к памятнику выпускников курсов «Выстрел», погибших в годы Великой Отечественной войны.