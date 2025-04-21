День призывника прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске

День призывника, приуроченный к весеннему призыву на военную службу, прошел в Солнечногорске. Почетными гостями праздника стали Герои Российской Федерации, участники специальной военной операции, российские культурные и общественные деятели.

На сцене Дома культуры «Выстрел» перед призывниками с напутственным словом выступили командир легендарного казачьего отряда спецназначения «Барс-16» Максим Шарин, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», Герой Российской Федерации Евгений Черняев, продюсер, руководитель центра реабилитации «Покров» Вадим Цыганов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Шаров и другие.

«Мы говорим спасибо тем, кто готов защищать Родину, кто уже сделал это и кто только собирается встать в строй. Поддерживаем вектор, который задал президент Владимир Путин: быть рядом с теми, кто защищал нас, и идти с ними в одно будущее», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Своим примером ребят вдохновил 29-летний Кирилл Загородников из Узбекистана, участник специальной военной операции. Молодой человек ушел на фронт добровольцем. Получил тяжелое ранение. Его история вызвала широкий резонанс по всей стране. В настоящее время Кириллу оказывают помощь в получении гражданства, предоставили жилье и активно содействуют его реабилитации.