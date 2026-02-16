День памяти воинов-интернационалистов отметили в Химках

Торжественное мероприятие «Время выбрало нас…» прошло 15 февраля в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Его посвятили Дню памяти россиян, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества.

В зале собрались ветераны боевых действий, участники Афганской кампании и специальной военной операции, представители «Боевого братства», волонтеры и общественные активисты.

Главной частью программы стало вручение наград. Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил важность сохранения памяти о защитниках Отечества и подчеркнул значение единства.

Благодарности получили жители округа, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи, поддерживают военнослужащих и помогают сохранять память о боевых подвигах. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов заявил, что ветераны разных лет активно участвуют в жизни округа и работают с молодым поколением. Он подчеркнул, что сила общества — в единстве поколений.

День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России ежегодно 15 февраля. В этот день вспоминают военнослужащих, которые выполняли задачи более чем в 50 вооруженных конфликтах за пределами страны и продолжают службу сегодня.