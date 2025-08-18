День открытых дверей прошел в центре подготовки контрактников в Балашихе

Центр специальной военной подготовки «Витязь» в Балашихе стал первым в России единым пунктом отбора граждан на военную службу по контракту. Открывшийся 24 апреля 2023 года на Восточном шоссе центр посетили жители Москвы и Подмосковья, чтобы познакомиться с процессом подготовки бойцов и узнать о возможностях службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В рамках мероприятия инструкторы центра подробно рассказали о методах подготовки, действиях в опасных ситуациях и ответили на вопросы гостей.

«На сегодняшний день в России больше нет таких центров. Здесь люди могут полностью пройти все процедуры, связанные с документами, и получить базовые навыки для военной службы, которые позволяют выполнить задачи и победить», — отметил начальник учебно-тренировочного комплекса Николай Ряжских.

Центр «Витязь» предоставляет уникальные условия для быстрого и удобного оформления контракта с Министерством обороны. Граждани могут пройти медицинскую комиссию, получить юридическую помощь, открыть банковский счет и узнать о мерах социальной поддержки для контрактников и их семей — все в одном месте. Это делает центр пилотным проектом, направленным на упрощение процесса поступления на военную службу.

Желающие узнать больше о работе центра могут обратиться по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47, +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7 905 775-40-90, а также посетить сайт контрактмо.рф. Центр подготовки в Балашихе стал важным шагом в поддержке тех, кто готов служить Родине, обеспечивая профессиональную подготовку и всестороннюю помощь на пути к военной карьере.