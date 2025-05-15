День открытых дверей пройдет в учебном центре «Авангард» в Одинцове 17 мая

Одним из главным событий станет торжественное открытие Аллеи Героев специальной военной операции. После этого все желающие смогут отправиться на экскурсии по центру, где им расскажут о всех направлениях работы «Авангарда» и доступных курсах.

Любители военного дела смогут увидеть показательный бой десантников, что, безусловно, станет зрелищным событием. Кроме того, на мероприятии представят выставку военной техники, где гости смогут ознакомиться с образцами вооружения и оборудования. Организаторы также подготовили для посетителей множество спортивных мероприятий. Гостям предложат утреннюю зарядку и мастер-классы от чемпионов страны в различных видах спорта.

Важно отметить, что для удобства посетителей будут организованы регулярные маршруты от станции метро «Парк Победы» и железнодорожной станции «Голицыно», что сделает посещение мероприятия более доступным. Возрастное ограничение 0+