День освобождения Подмосковья от фашистов отметили в Химках

Жителям Химок рассказали о героических моментах истории Великой Отечественной войны и битвах советских солдат за освобождение Московской области. В завершение встречи был организован мастер-класс по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции. К нему присоединились муниципальный депутат Юлия Ишкова и заместитель главы совета депутатов Александр Васильев.

Учащиеся школы № 8 имени Матвеева провели в стенах «Лиги первых» торжественную линейку, посвященную 83-й годовщине со дня освобождения Подмосковья. Ребята читали стихи о Великой Отечественной войне и танцевали вальс. В исполнении школьников прозвучал рассказ о химкинских «ежах».

Директор школы № 8 имени Ольга Игнатьева отметила, что в муниципалитете созданы все условия для формирования у подрастающего поколения интереса к истории нашей страны. В образовательных учреждениях округа регулярно проходят внеклассные познавательные мероприятия. С начала июля 2024 года в Химках реализуют масштабную патриотическую программу, которая направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени.