В школе № 26 микрорайона Авиаторов прошло патриотическое событие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню освобождения Мариуполя от украинских националистов. Встреча объединила местных жителей, волонтеров, военных, сотрудников школы и лидера общественного мнения, чтобы почтить историю и укрепить связь поколений.

Учитель истории Олеся Малышева рассказала участникам о значении освобождения Мариуполя. Она подчеркнула, что город играл ключевую роль как промышленный и портовый центр юго-востока Украины.

«Мариуполь обеспечивал контроль над Азовским морем и сухопутный коридор в Крым. Его освобождение в 2022 году стало стратегически важным шагом, лишившим противника важного звена в военной инфраструктуре», — пояснила Малышева.

На встрече также обсудили работу волонтерских организаций Балашихи, которые активно собирают и отправляют гуманитарную помощь. Участники узнали, как их усилия поддерживают тех, кто находится на передовой, и способствуют укреплению единства.

В завершение мероприятия Ольга Ситанова вручила благодарственные письма и удостоверения сторонникам партии «Единая Россия», отметив их вклад в патриотическую работу. Подобные встречи регулярно проходят в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи, объединяя жителей в стремлении сохранить историческую память и строить будущее страны вместе.