В Картинной галерее Балашихи прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню полного освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны, чья победа стала символом мужества, стойкости и сплоченности народа.

На встрече присутствовали представители администрации, ветераны, молодежь, работники культурных учреждений и активные жители города.

Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и волонтерским проектам, направленным на поддержку бойцов и их семей. Ветеран боевых действий Дмитрий Кузюков поделился личной историей, подчеркнув ценность патриотического воспитания.

«Мы обязаны помнить подвиги предков, прививать детям любовь к Родине и быть едиными перед любыми вызовами. В моей семье патриотизм — это традиция и сила», — сказал Кузюков.

Подобные мероприятия регулярно проходят в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи. Они сплачивают жителей, помогают сохранить историческую память и вместе работать над процветанием города и страны.