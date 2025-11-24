День оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО прошел в Можайске

В здании Военного комиссариата Можайского округа 21 ноября прошел день оказания бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. За помощью обратились 12 заявителей.

Каждый обратившийся получил подробные консультации и разъяснения от профессиональных юристов. Для части семей будет организована дальнейшая адвокатская помощь в подготовке ходатайств и исковых заявлений в суды.

«Спектр вопросов, с которыми люди пришли на прием, оказался очень широким. Граждан интересовали проблемы с кредитными историями, оформление страховых выплат по ранению, работа судебных приставов с обязательствами пропавших без вести, жилищные вопросы, восстановление водительских прав и реализация мер социальной поддержки», — сообщила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.