День оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО прошел в Можайске
В здании Военного комиссариата Можайского округа 21 ноября прошел день оказания бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. За помощью обратились 12 заявителей.
Каждый обратившийся получил подробные консультации и разъяснения от профессиональных юристов. Для части семей будет организована дальнейшая адвокатская помощь в подготовке ходатайств и исковых заявлений в суды.
«Спектр вопросов, с которыми люди пришли на прием, оказался очень широким. Граждан интересовали проблемы с кредитными историями, оформление страховых выплат по ранению, работа судебных приставов с обязательствами пропавших без вести, жилищные вопросы, восстановление водительских прав и реализация мер социальной поддержки», — сообщила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.
Особо значимым стало обращение к юристам Можайского округа ветерана СВО Александра, участника уже известной операции «Поток». Этот марш-бросок по газопроводу сыграл ключевую роль в прорыве обороны противника весной этого года. Для специалистов стала честью возможность помочь в решении вопросов, заданных этим героем.
Проведение таких приемов стало важной и востребованной формой поддержки для тех, кто защищает Родину, и их близких. Администрация Можайского округа и в дальнейшем будет обеспечивать правовое сопровождение семей участников СВО.