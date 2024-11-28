Мастер-классы ко Дню матери провели для семей бойцов СВО в Химках

Праздничное мероприятие ко Дню матери организовали для семей участников спецоперации в Химках. Гости праздника приняли участие в творческих мастер-классах и посетили выставку картин.

Место проведения праздника украсили картинами Альфии Пономаренко. Художница лично рассказала присутствующим о своих полотнах и продемонстрировала детям азы художественного мастерства. Рисунки стали подарками ребят мамам.

«Сегодня мы празднуем День матери и отдаем дань уважения тем, кто воспитывает наших будущих защитников, кто поддерживает мужей и сыновей на передовой. Несмотря на трудности, они продолжают заботиться о своих семьях и воспитывать детей в духе патриотизма и любви к Родине. Мы должны поддерживать их во всех начинаниях, чтобы они чувствовали нашу заботу и внимание», — подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Пока дети творили, родителей ждали местные стилисты. По-настоящему отдохнуть и почувствовать себя женщиной в этот день смогла каждая мама.

«День матери в России — это не только день благодарности всем мамам, но и особое время для того, чтобы признать их бесценный вклад в воспитание детей и укрепление семейных ценностей. В этом году как никогда, важно поддерживать женщин, которые в условиях испытаний продолжают оставаться крепкими опорами своих семей и общества в целом», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Напомним, в России День матери ежегодно празднуют в последнее воскресенье ноября.

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