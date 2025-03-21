День личных приемов для участников СВО прошел в Химках

Участники специальной военной операции обратились в общественную приемную с вопросами, касающимися социальной поддержки. Представители профильных ведомств и «Ассоциации юристов России» совместно с депутатами обсудили проблемы, с которыми столкнулись заявители.

Так, например, дочь военнослужащего попросила помочь найти без вести пропавшего отца. Специалисты подсказали девушке, что именно нужно для этого сделать.

«Очень важно, чтобы наши участники специальной военной операции получали необходимую помощь и поддержку. Особенно важны вопросы, которые касаются выплат и других социальных льгот», — отметил депутат Московской областной думы Михаил Раев.

Участник специальной военной операции обратился с вопросом по благоустройству. Муниципальный депутат Артур Каримов взял решение проблемы под личный контроль.

Подобные приемы в Химках проводят каждый месяц. Записаться на них может каждый желающий. Сделать это можно лично в отделении партии по адресу: улица Мельникова, дом № 12; или по номеру телефона — 8 (495) 574-38-81 (-82). График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.