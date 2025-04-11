День добрых дел пройдет в Солнечногорске 12 и 13 апреля

Ежегодная благотворительная акция День добрых дел, приуроченная к третьей годовщине гуманитарного проекта «Доброе дело», пройдет в Солнечногорске 12 и 13 апреля. Инициатива реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках акции 12 апреля волонтеры навестят ветерана Великой Отечественной войны с поздравлениями в преддверии 80-летия Победы. Делегация юнармейцев из Солнечногорска примет участие в торжественном открытии Всероссийской «Вахты Памяти — 2025», которая пройдет в парке «Патриот». Также 13 апреля в Солнечногорске состоится муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

«День добрых дел — это не просто акция, а искреннее проявление нашей общей заботы и солидарности. Мы благодарим всех жителей округа за активное участие и неравнодушие. Благодаря каждому из вас помощь становится реальной поддержкой тем, кто защищает нашу страну», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Жителей округа приглашают принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, а также для мирных граждан новых регионов Российской Федерации. Список необходимых вещей включает более 60 наименований: от спальных мешков и тактической экипировки до продуктов питания, медикаментов, детских товаров и средств гигиены. Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Солнечногорске по адресам: улица Дзержинского, дом № 13, Молодежный центр «Возрождение», с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00; улица Вертлинская, дом № 1, Молодежный центр «Подсолнух», с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

С начала реализации проекта «Доброе дело» в Подмосковье было собрано более восьми тонн гуманитарной помощи, а также осуществлено 167 гуманитарных рейсов в зону специальной военной операции.