День бесплатной юридической помощи для участников СВО прошел в Можайске

Седьмую в 2026 году встречу для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей организовали в здании военного комиссариата на улице Фрунзе. На прием пришло около 16 человек.

На вопросы заявителей отвечали Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, военный комиссар по Можайскому и Рузскому округам Руслан Меладзе, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, а также представители юридической службы и отдела социальной поддержки администрации Можайского округа.

Специалисты даны исчерпывающие разъяснения по всем вопросам — каждый из обратившихся получил индивидуальную консультацию. Особо сложные случаи, требующие длительного сопровождения, были взяты на личный контроль ответственными лицами.

Администрация Можайского округа в связи с участившимися случаями мошеннических действий напоминает, что вся юридическая, консультационная и психологическая помощь на базе администрации, военкомата и госучреждений оказывается только бесплатно. По любым вопросам, касающимся мер поддержки, следует обращаться лично в проверенные инстанции: в военный комиссариат, фонд «Защитники Отечества» или в отдел соцзащиты администрации.