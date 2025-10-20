День бесплатной юридической помощи для бойцов СВО прошел в Можайске

Традиционная встреча состоялась в здании военного комиссариата. Подробные разъяснения и консультации по проблемным вопросам получили 10 участников спецоперации и членов их семей.

В мероприятии участвовали военный комиссар по Можайскому и Рузскому муниципальным округам, представители прокуратуры, юридической и социальной служб администрации округа, СФР, адвокат АПМО, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества».

Военнослужащих и их родных интересовали социальная газификация частного дома, получение страховых выплат по ранению и выплат за государственные награды, право пользования жилым помещением, оформление инвалидности и другие вопросы. Сложные ситуации взяли на контроль с дальнейшим юридическим сопровождением.

Кроме того, участников встречи предупредили о новых мошеннических схемах. Аферисты представляются по телефону сотрудниками военкомата и сообщают семье о государственной награде, которая не успела найти своего героя. Преступники просят продиктовать пришедший на телефон код якобы для ускорения написания протокола вручения медали или ордена.

«Предупреждаем всех — это мошеннические действия, направленные на перевод денег с банковских карт жертв. Будьте бдительны!» — подчеркнули в администрации Можайского округа.