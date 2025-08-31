Дело Захарченко продолжили в ДНР

Освобождение территории ДНР от киевского режима продолжает дело, начатое первым главой республики Александром Захарченко. Об этом в Telegram-канале сообщил нынешний глава региона Денис Пушилин.

«Вспоминая о Захарченко, мы убеждаемся в том, что сила республики — в сплоченности и единстве. Противник хотел нас напугать, ослабить и разобщить, но ничего не вышло. Мы продолжаем его дело — освобождая землю, заботимся о мирном и счастливом будущем детей», — написал он.

Пушилин добавил, что бывшего руководителя республики любят за твердость духа и стойкость. Глава ДНР подчеркнул, что для всех жителей Захарченко остается человечным и простым, взвалившим на себя груз ответственности за судьбу земляков в час испытаний.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. До этого на него совершили несколько покушений.