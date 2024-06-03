Дело против французского наемника направили в суд в ДНР

Уголовное дело против наемника из Франции Куэсты Хьюго Джулиана направили в Верховный суд ДНР. Мужчине 32 года, в боевых действиях на стороне ВСУ он принимал участие с июля 2022-го по февраль этого года, сообщили в Генпрокуратуре России .

Материалы дела для рассмотрения по существу в суд направила прокуратура ДНР. Джулиана заочно обвинили по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

По версии следствия, он состоял на службе в 28-й отдельной механизированной бригаде, занимал должность механика-водителя разведывательного отделения в воинском звании солдата (рекрута). Установлено, что за свою работу француз получил вознаграждение в размере, эквивалентном 900 тысячам рублей.

В ведомстве подчеркнули, что Джулиана объявили в международный розыск, ранее суд заочно избирал ему пресечения в виде ареста.