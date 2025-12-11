Делегацию из Серпухова наградили за помощь бойцам СВО и их семьям

В Доме правительства Московской области прошел межведомственный семинар по взаимодействию в сфере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил работу администрации городского округа Серпухов в этом направлении и вручил награду заместителю главы муниципалитета Оксане Лебедевой.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей, которым руководит Лидия Халачева, с начала специальной военной операции предоставляет комплексную помощь защитникам и их близким: юридические и психологические консультации, организует сборы и отправку гуманитарной помощи на фронт.

Отдельное внимание уделяют семьям героев. Накануне Нового года детей бойцов приглашают на праздничные елки. Самим защитникам, находящимся на передовой, в рамках акции «Тепло из дома» доставляют не только предметы первой необходимости, но и подарки.