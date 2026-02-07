Делегация Можайска стала участником открытия эстафеты городов Воинской славы

5 февраля в актовом зале администрации Одинцовского городского округа состоялось масштабное мероприятие по случаю старта ежегодной патриотической эстафеты «Салют Победе!». В нем приняла участие представительная делегация Можайского муниципального округа во главе с его главой Денисом Мордвинцевым.

В состав можайской делегации вошли депутат Совета депутатов округа, председатель местного Совета ветеранов Нина Истратова, депутат Василий Овчинников, а также представители Общественной палаты, администрации и отдела культуры.

На мероприятии собрались ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ, волонтеры, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители молодежи и делегации других городов Подмосковья. Среди почетных гостей были депутаты Московской областной Думы Дмитрий Голубков, Олег Рожнов и Лариса Лазутина, Герой РФ Александр Головашкин, руководитель Подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов.

От имени принимающей стороны всех присутствующих, включая глав пяти муниципалитетов, приветствовал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. «Сегодня мы говорим о Великой Победе в очень непростое время, идет специальная военная операция, и Россия снова отстаивает свои интересы, — отметил он. — Память о Великой Отечественной войне в наши дни звучит особенно остро, она помогает понимать, за что снова борется Россия и ради чего мы обязаны сохранить единство».

Организаторы отметили, что география проекта постоянно расширяется: за последние годы к эстафете присоединились Руза, Власиха, Краснознаменск и Можайск, ставший участником в 2025 году. На экране были показаны кадры подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Одинцовским, Можайским и Краснознаменским округами в феврале прошлого года.

В этом году эстафета посвящена городу воинской славы Ржеву. Ее символами стали копия Знамени Победы, макет Ржевского мемориала Советскому солдату и копия почетной грамоты Президента РФ к указу о присвоении Ржеву высокого звания. В торжественной обстановке эти символы были переданы городу Рузе как следующему участнику эстафеты.

«В рамках проекта „Салют Победе!“ и партийных проектов „Историческая память“ и „Единство поколений“ нами в этом году запланировано множество патриотических мероприятий с привлечением ветеранов и молодежи, — сказала Нина Истратова. — Ближайшие из них — Дни памяти героя России Виктора Полосухина 18 и 28 февраля. Наша задача — помнить и передавать эту святую память молодым поколениям».