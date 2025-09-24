Делегация из Вологодской области посетила ДК «Исток» во Фрязине

В рамках программы обмена опытом сотрудники культурных учреждений Вологодской области побывали во Дворце культуры «Исток» городского округа Фрязино. Они познакомились с ключевыми проектами учреждения.

Гостей встретил директор ДК «Исток» Александра Киреева и почетный житель городского округа Фрязино, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Иван Жучков. Делегацию из Вологодской области традиционным хлебом-солью и творческим номером поприветствовали солисты коллективов казачьей песни «Кладезь» и «Багатица».

Коллеги из Вологды посетили патриотический комплекс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Гордимся Победой», который создали по инициативе и при участии Ивана Жучкова. Помимо этого, гостям рассказали об инициативной группе «Покров», занимающейся изготовлением маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции.

Также Александра Киреева презентовала работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Звезда». С 2022 года туда на безвозмездной основе принимают детей из Донецкой и Луганской народных республик, Мариуполя, Херсонской, Белгородской и Курской областей и ребят участников спецоперации.

В конце встречи присутствующие все вместе исполнили песню «Катюша».