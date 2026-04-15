Делегация из Покровского округа посетила «Дом СВО» в Ногинске

Делегация из Покровского округа Владимирской области во главе с Александром Курбатовым посетила Богородский округ. Гостям показали Дом СВО в Ногинске — центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.

В сентябре 2025 года на улице Рабочей, 28 открыли уникальный для Подмосковья центр, созданный по поручению главы Богородского округа Игоря Сухина. Учреждение работает по принципу «одного окна», где оказывают разностороннюю помощь — от юридической и медицинской до психологической — без бюрократических проволочек.

Посетителям рассказали о классе по обучению беспилотным летательным аппаратам, о взаимодействии муниципалитета с подшефной 4-й гвардейской мотострелковой бригадой имени Георгия Победоносца, соглашение с которой подписали в декабре прошлого года.

Игорь Сухин и работники центра подробно рассказали участникам делегации о том, как здесь выстроена работа, и о планах по созданию музейно-образовательного комплекса. У коллег из Покровского округа в дальнейшем планируется создать аналогичный центр.

По словам главы Богородского округа, первая встреча с администрацией Покровского округа состоялась на мероприятиях в белорусском Борисове, с которым у Богородского округа крепкие побратимские связи. В той поездке договорились обмениваться информацией и перенимать успешные практики.