Делегация из Павловского Посада прибыла в зону СВО

Гуманитарные конвои из Павловского Посада давно стали регулярными, но последняя поездка на передовую запомнится бойцам по-особенному. На этот раз делегация привезла защитникам не только тонны необходимых грузов, но и живое искусство.

Маршрут павловопосадцев пролегал через полевые госпитали и расположения подразделений, где несут службу их земляки. Главной задачей миссии стало укрепление боевого духа. Прямо под открытым небом и в приспособленных помещениях артисты дали пять концертов.

«Гуманитарная миссия — это не только передача коробок. Это живой диалог. Мы хотим, чтобы каждый боец чувствовал: за его спиной стоит надежный тыл, который помнит о нем каждую минуту. Поддержка должна быть комплексной: и материальной, и духовной», — сообщили организаторы.

Программа выступлений была составлена так, чтобы максимально отвлечь бойцов от фронтовых будней. Военнослужащие признаются, что такие встречи — лучший способ перезагрузки.