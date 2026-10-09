Делегация из Можайска посетила военный госпиталь в Краснознаменске

Делегация Можайского муниципального округа вновь посетила военный госпиталь в городе Краснознаменск, где проходят восстановление участники специальной военной операции. Эта поездка стала уже третьей в текущем году.

В состав делегации вошли заместитель главы Можайского муниципального округа Ольга Спиридонова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и член Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Виталий Вяхирев.

«Навестить ребят, которые сейчас восстанавливают свое здоровье, — это важный шаг для каждого из нас. Мы привезли с собой гуманитарный груз с самым необходимым, что поможет бойцам в период восстановления и подарит им частичку домашнего тепла и заботы», — рассказала Ольга Спиридонова.

Помимо гуманитарного груза, делегация привезла трогательные письма от учеников школ Можайского округа и обереги, сделанные детьми своими руками. Самым ценным подарком для военнослужащих стали эмоции: артисты ансамбля песни «Калинка» Можайского культурно-досугового центра подготовили для бойцов творческие выступления. Живая музыка и песни подарили защитникам позитивный настрой, улыбки и веру в скорейшее выздоровление.

«Мы гордимся нашими защитниками и делаем все возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку на каждом этапе. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой!» — пожелала бойцам Галина Аксенова.