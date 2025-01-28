Делегация из Можайска посетила бойцов СВО в военном госпитале

Поездка в госпиталь имени Александра Вишевского стала первой в 2025 году. Для участников спецоперации, проходящих лечение, подготовили концертную программу и подарки.

В мероприятии приняли участие заместители главы муниципалитета Мария Азаренкова и Елена Заболотная, глава управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, депутат окружного совета Александр Князев, педагоги можайских школ и вокальный ансамбль «Калинка».

Участники народного коллектива уже приезжали в госпиталь с концертом. Бойцы СВО с радостью встретили артистов, которые исполнили для них песни военных лет, патриотические и народные композиции. Солдаты даже транслировали концерт по видеосвязи для своих близких.

Учащиеся можайских школ и воспитанники дошкольных учреждений вместе с педагогами родителями собрали необходимые для госпиталя вещи. Ребята подготовили трогательные поделки — «Ангелов Победы» — и письма. Для военнослужащих это стало особым подарком.

Поездка состоялась при поддержке фонда «Защитники Отечества», администрации округа, Комитета семей воинов Отечества и Можайского культурно-досугового центра.