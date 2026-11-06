Делегация из Лобни навестила бойцов СВО в госпитале

Поездку в военный госпиталь организовало местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Его руководитель Александр Бронников вместе с супругой Полиной и активистами «Молодой гвардии» навестили раненых бойцов и пациентов реабилитационного центра, доставив им гуманитарную помощь.

Лобненцы привезли в военный госпиталь одежду, обувь, морскую соль для ванн и солевой комнаты, которая помогает в восстановлении и поддержании здоровья, а также необходимые средства реабилитации: костыли, ходунки, трости. Все это собрали неравнодушные участники группы «Зов мы вместе» и Добровольческого центра помощи фронту при «Боевом братстве». А член Ассоциации ветеранов СВО, депутат окружного совета Алексей Ключинский передал госпиталю инвалидную коляску.

В преддверии Нового года Ассоциация ветеранов СВО запускает в Лобне благотворительную акцию. Школьникам предлагают создать поздравительные открытки для бойцов с искренними словами поддержки и самыми светлыми пожеланиями. Для выздоравливающих бойцов такие весточки станут настоящей опорой и поводом улыбнуться.