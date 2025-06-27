Делегация из Балашихи приняла участие в форуме «Единой России»

27 июня состоялся масштабный Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия», собравший 350 представителей законодательной власти, в том числе и из Балашихи. Обсуждались меры поддержки участников СВО, развитие городской среды, здравоохранение, образование и подготовка к выборам с акцентом на прозрачность.

В мероприятии приняли участие секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. От Балашихи присутствовали председатель Совета депутатов Геннадий Попов, руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и Ольга Бортновская, вдова участника СВО, ставшая победителем предварительного голосования.

Одной из центральных тем форума стала поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Участники обсудили программы социальной адаптации, адресной помощи и интеграции в муниципальные проекты. Особое внимание уделили созданию условий для возвращения ветеранов к мирной жизни.

Ключевым направлением дискуссий стало укрепление связи между депутатами и жителями. Были предложены меры по расширению очных встреч, развитию общественных приемных и внедрению цифровых платформ для диалога. Эти шаги призваны повысить открытость власти и оперативность решения местных проблем.

Форум также затронул вопросы модернизации городской инфраструктуры и благоустройства. Участники рассмотрели инициативы по улучшению здравоохранения и образования, включая внедрение новых технологий и повышение доступности услуг. Все предложения от первичных отделений и активистов будут включены в обновленную Народную программу партии.

Организация предварительного голосования и подготовка к предстоящим выборам стали отдельной темой. Участники подчеркнули важность прозрачности и информирования жителей о кандидатах. Победителям праймериз, включая участников СВО, вручили партийные билеты, отметив их вклад в общественную жизнь.

Форум стал важным шагом в консолидации усилий для развития Балашихи, укрепления социальной поддержки и повышения доверия к власти через открытый диалог и прозрачные выборы.