Делегация Богородского округа вернулась с учебно-тренировочных сборов в ЛНР

Учебно-тренировочные сборы проходили на базе полигона четвертой бригады, дислоцирующейся на территории ЛНР. Четвертая бригада — военизированное подразделение, с которым Богородский округ планирует заключить соглашение о шефских связях.

Соглашение будет направлено на всестороннюю поддержку и сотрудничество. В настоящее время в рядах четвертой бригады проходят службу по контракту 14 жителей муниципалитета.

Участники делегации познакомились с руководящим и инструкторским составом бригады, осмотрели места размещения военнослужащих, оценили бытовые условия, максимально приближенные к боевым реалиям. Также прошли встречи с представителями различных подразделений.

Но самое интересное ждало участников впереди — посещение и детальное изучение деятельности подразделений радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, подразделений, эксплуатирующих беспилотные системы как воздушного, так и наземного базирования, артиллерийских расчетов, разведывательных групп, подразделений связи, бронетанковых групп, специалистов тактической медицины, а также штурмовых подразделений.

Инструкторы отметили высокий уровень подготовки участников.

Кроме того, делегация убедилась в безупречной работе логистической цепочки, обеспечивающей своевременную доставку гуманитарной помощи. Организация и контроль за доставкой, а также адресное распределение гуманитарных грузов осуществляется под личным контролем главы Богородского округа Игоря Сухина.