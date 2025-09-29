Делегация Ассоциации ветеранов спецоперации из Одинцова побывала на Алтае

Участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции Одинцовского округа посетили Барнаул. Целью визита к коллегам из Алтайской краевой ассоциации был обмен опытом и получение рекомендаций для путешествия по Горному Алтаю.

Несмотря на поздний час, одинцовскую делегацию радушно встретили в местном офисе. Председатель ассоциации Владимир Николаевич Громов и его команда организовали теплый и продуктивный разговор. Особую душевную атмосферу создала руководитель центра помощи «Светоч» Ольга Орлова. Также для гостей устроили экскурсию по ночному Барнаулу. После встречи одинцовские ветераны отправились в Горный Алтай.

Делегация Ассоциации ветеранов спецоперации Алтайского края посетила Одинцово с ответным визитом. Гостей представляли заместитель главы ассоциации и боец-ветеран Сергей Юров.