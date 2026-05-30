«Делаешь с трепетом». Как волонтер из Екатеринбурга готовит для роты в зоне СВО

Волонтер Екатерина Шельпякова из Екатеринбурга вместе с подругой готовит домашнюю еду для целой роты из 100 человек на передовой. В документальном фильме RT Сильные духом. Тыл» девушка рассказала, как начала помогать военным.

«Когда ты готовишь любимому человеку — это совсем другие чувства, другие ощущения. Ты это делаешь с трепетом», — отметила она.

Девушки рассказали, что вместе с едой пытаются подарить бойцам, рискующим жизнью в зоне СВО, частичку домашнего уюта и тепла. Екатерина начала готовить для военных после того, как ее возлюбленный получил ранение и проходил лечение в госпитале.

Сначала волонтеры делали батончики из сухофруктов с орехами, отправляли мед. Позже они стали готовить в автоклаве и передавать военнослужащим плов, картофель с мясом и другие блюда. Со временем инициатива выросла до масштабов поддержки целой роты.