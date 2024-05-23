Дагестанский боец СВО выжил после ранения и трех недель в морозном окопе

Получивший ранение рук и ног после атаки украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции военнослужащий из Дагестана Гаджимурад Казанбиев три недели провел в окопе во время сильных морозов. Историю его спасения рассказал мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

В своем Telegram-канале он пояснил, что после ранения боец дополз до вырытой ямы, где наложил жгуты и повязки. На следующие три недели окоп стал для него домом. Там он нашел четыре банки тушенки и сухое пюре. Каждый день, чтобы не умереть от голода, он съедал три-четыре ложки, а для питья топил снег. Положение военного осложняли морозы до −15 градусов.

«На 18−19 день еды вовсе не осталось, воды тоже. Наконец, 23 февраля ему помогли военнослужащие — связист Валентин Петров и пулеметчик Владимир Семенов из Петербургской военной части», — написал Умавов.

Мэр Махачкалы добавил, что после чудесного спасения боец вернулся домой, где женился и теперь принимает гостей, которым рассказывает свою историю.

«Это пример мужества, силы воли и духа для всех. Мы, старшее поколение, выросли на историях панфиловцев, Алексея Маресьева, уверен, что о нашем земляке будет написано в новых книгах», — подчеркнул Умавов.

Он добавил, что администрация города окажет бойцу помощь с реабилитацией и работой, а также, по его просьбе, организует встречу с военными, которые спасли ему жизнь.

В Московской области технические средства реабилитации с начала года получили 437 участников специальной военной операции. Для обеспечения участников боевых действий регион направил 778 миллионов рублей.