«Чтобы не было такого, как в Мариуполе». Российский боец рассказал, зачем пошел на СВО

Герой фильма «Говорят свои» пошел на СВО, чтобы защитить семью и детей

В зоне проведения спецоперации сражаются люди с разными судьбами. Несколько историй с передовой представила команда студии «МирА» в мини-фильме «Говорят свои», снятом специально для 360.ru.

Водитель БТР ефрейтор Артем с позывным Хмель признался, что пошел на СВО, чтобы защитить семью и детей.

«Чтобы они (ВСУ — прим. ред.) не пришли, и не было такого, как в Мариуполе. [Там] они многих убивали, насиловали», — сказал он.

Еще у одного военнослужащего — наводчика Богдана, или Дэдпула, — дома остались мать, отец и брат.

«Изначально я пришел — нужны были деньги семье, семейные обстоятельства. А дальше пошло по накатанной, с моей ротой пошел дальше. Мне все нравилось, не хотел их бросать», — рассказал мужчина.

На вопрос о том, чем оба займутся после завершения боевых действий, Хмель ответил, что вернется работать в шахту. А Дэдпул отметил, что так далеко не загадывает и живет одним днем.