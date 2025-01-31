Члены Комитета семей воинов Отечества провели встречу с близкими бойцов СВО в Химках

Встречу с родными бойцов специальной военной операции организовали в специализированном Центре поддержки в Химках. Члены Комитета семей воинов Отечества предложили близким участников боевых действий психологическую, гуманитарную и юридическую помощь.

Действующий участник специальной военных действий и муниципальный депутат Артур Каримов рассказал присутствующим о действующих в регионе льготах и важности психологической поддержки.

«Такие встречи объединяют. Первоочередное направление сейчас — это оказание помощи и поддержки бойцам и их семьям. Никогда не надо опускать руки», — подчеркнула руководитель регионального отделения комитета Марина Мигунова.

Отметим, что Комитет семей воинов Отечества предоставляет адресную поддержку нуждающимся: медицинскую и социальную. Специалисты помогают ветеранам трудоустроиться, обеспечивают их необходимым лечением и медикаментами. Кроме того, активисты вовлекают бывших участников боевых действий в общественную жизнь страны. Обратиться за поддержкой к фонду можно по телефону: +7 (498) 602-00-23.