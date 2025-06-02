Члены Ассоциации ветеранов СВО из Химок наметили планы развития организации

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках прошла встреча членов местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участники обсудили вопросы, касающиеся работы объединения, и планы его развития.

Особое внимание на встрече уделили теме трудоустройства и организации совместного досуга. Помимо этого, руководитель химкинского отделения Ассоциации Александр Александров вручил ветеранам спецоперации карты, подтверждающие их членство. Завершилась встреча экскурсией по многофункциональному социальному комплексу «Восход». Участники посетили выставку, посвященную Великой Отечественной войне.

Отметим, что Ассоциацию ветеранов спецоперации создали по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Соглашение с администрацией Химок Подмосковное объединение подписало в марте 2025 года.