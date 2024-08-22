«Чистая линия» передала пикап военным медикам в Курской области

Подмосковная компания «Чистая линия» отвезла в Курскую область гуманитарную помощь для местных жителей. Также она передала российским военным автомобиль — новый пикап.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов рассказал, что поездка стала уже традиционной. В этот раз в Курск отвезли партию мороженого для детей, находящихся в пунктах временного размещения, а также передали пикап военным медикам.

«Я был недавно в Курске и узнал, что там нужны пикапы для эвакуации, для работ, для наших военных медиков и для военных. Поэтому пикап оставим в Курске и вернемся обратно», — отметил представитель компании.

Ранее «Чистая линия» отправила в зону проведения специальной операции средства антидроновой борьбы. Бениаминов выяснил, что бойцам одного из подразделений понадобилась специальная техника, поэтому компания приобрела ее и передала военным.