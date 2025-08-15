Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до 15

Число пострадавших в результате атаки БПЛА жителей Ростова-на-Дону достигло 15. Состояние четырех из них оценивается как средней тяжести, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Ростовской области.

«В результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей», — подчеркнули в сообщении.

Специалисты установили повреждения в 19 многоэтажках и нескольких зданиях. Городские власти получили от жильцов 175 заявлений на единовременную денежную помощь.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что при атаке беспилотников ВСУ на город повреждения получили 20 зданий. Также сообщалось о 13 пострадавших. Глава региона посетил их в больнице.