Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила 4 украинских БПЛА в белгородском небе

MOD Russia
Фото: MOD Russia/Global Look Press

В небе над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории России пресекли около 19:30. Для этого ВСУ применили БПЛА коптерного типа.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

Украинские националисты в течение всего дня обстреливали регион. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в результате последнего прилета в поселке Прилесье повредило линию электропередач. Жители населенного пункта временно остались без света.

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