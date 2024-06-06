Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории России пресекли около 19:30. Для этого ВСУ применили БПЛА коптерного типа.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.
Украинские националисты в течение всего дня обстреливали регион. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в результате последнего прилета в поселке Прилесье повредило линию электропередач. Жители населенного пункта временно остались без света.