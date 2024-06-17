Четыре поселка и село в Белгородской области остались без света из-за атаки беспилотников

Гладков: украинские БПЛА атаковали населенные пункты в Грайворонском округе

Фото: РИА «Новости»

Беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушения, уточнил он. Так, в селе Козинка из-за сброса взрывного устройства произошло задымление кровли многоквартирного дома.

А в селе Глотово после сброса взрывного устройства повреждения получили четыре автомобиля.

Помимо этого, пострадали линии электропередачи, из-за чего жители поселков Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также села Головчино остались без света.

«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны», — заключил губернатор.

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