Перед новогодними праздниками ведущая 360.ru Елена Кононова в прямом эфире знакомила зрителей с участниками операции по освобождению Угледара. Сразу после эфира военные остались в студии, чтобы ответить на вопросы подмосковных школьников. Боец добровольческого батальона «Барс-23» с позывным Санитар рассказал, какими качествами должен обладать военнослужащий, чтобы защищать интересы страны в зоне СВО.

Боец с позывным Санитар — врач-реаниматолог по профессии. А еще он доброволец, участвовал в общевойсковой операции по освобождению Угледара. Уникальность эфира заключалась в том, что вопросы военнослужащему задавали дети.

Один из них в прямом эфире задала девятилетняя девочка Даша. Она поинтересовалась, чему бойца обучали перед отправкой в зону СВО.

«Подготовка перед крайним контрактом проходила на полигоне. Обучение идет там обращению со стрелковым оружием, обращению со взрывными средствами. Также системы связи различные рассматриваются. То есть не сказать что углубленно, но практически во всем. Все виды оружия разбираются, навыки стрельбы из него. Ну, и также там проходят тактическую медицину», — рассказал военный.

Другой вопрос задала ученица МБОУ СОШ № 18 имени подольских курсантов Дарья. Она поинтересовалось, что чувствовал боец СВО, когда был установлен флаг России на отвоеванной территории.

«Безусловно, когда видишь водруженный флаг России, флаг твоего подразделения, — это, безусловно, в первую очередь гордость. Гордость за Родину, гордость за то, что люди все еще остались, те, которые готовы продвигать и отстаивать интересы нашей страны, невзирая на риски», — рассказал боец СВО.

Еще один вопрос касался того, каким качествами характера должны обладать бойцы СВО.

«Очень важно там быть честным. В первую очередь честным, наверное, перед собой, перед своими товарищами. Быть искренним. Там по-другому чувствуется фальшь», — подытожил военнослужащий.