Чемпионат войсковых частей по мини-футболу начался в Солнечногорске

Чемпионат Главных центров предупреждения о ракетном нападении и разведки космической обстановки по мини-футболу проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» в Солнечногорске. Спортивное мероприятие, которое продлится до 13 февраля, посвящено памяти погибших военнослужащих специальной военной операции.

В соревнованиях участвуют 16 сборных команд воинских частей из России, Белоруссии и Таджикистана. Солнечногорск представляют воинские части № 92154, № 12556 и № 26302.

Чемпионат проходит по круговой системе и предусматривает три призовых места с вручением кубков, медалей и грамот за участие.

Мероприятие посетили заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова, начальник управления физической культуры и спорта Игорь Артамонов, и депутат Совета депутатов Алексей Захаров.

«Спорт, несомненно, объединяет. Желаю всем командам продемонстрировать высокий уровень подготовки. Пусть игра будет честной и захватывающей. В преддверии Дня защитника Отечества, собрав столько спортсменов из разных городов и стран, почтим память о тех бойцах, кто уже сложил свои головы за Родину и за наше будущее. Также хотим поддержать всех ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции — мы в вас верим», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Чемпионат продлится до 13 февраля, после чего станут известны команды-победители. Организаторы планируют проводить такие масштабные соревнования с большей регулярностью, так как они способствуют формированию воли и стремления к победе, а также совершенствованию навыков военнослужащих в выполнении профессионально значимых приемов и действий.