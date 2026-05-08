Чемпионат по пилотированию дронов прошел в Богородском округе

Чемпионат прошел в Доме СВО города Ногинска, где собрались учащиеся школ, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов Богородского округа в возрасте от 14 до 18 лет, чтобы проверить и показать свои навыки в этом серьезном и востребованном деле.

Среди почетных гостей были глава Богородского округа Игорь Сухин, глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов, начальник Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России генерал-майор Евгений Гаврилюк, председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.

«Развитие беспилотной авиации — сейчас одно из самых важных стратегических направлений. По оценкам специалистов, в 2030 году спрос на кадры в этой области достигнет одного миллиона человек. Радостно видеть, что такие ребята, как вы, стараетесь реализовать свои таланты и способности в перспективных и интересных сферах», — обратился к собравшимся Игорь Сухин.

Чемпионат проходил в двух категориях: «Виртуальный пилот» в обучающем классе на тренажерах-симуляторах и «Гоночная трасса» на открытом воздухе на маленьких безопасных дронах, которые разрешены к полету. Оценивались прохождение трассы по маршруту с присвоением баллов; взлет; преодоление подготовительных препятствий на качество и время, без задевания препятствий; посадка без заваливания.

В планах организаторов — выйти на региональные соревнования.