Сегодня 18:08 Чемпионат по армейскому рукопашному бою впервые прошел в Чехове

Соревнования Московского военного округа, посвященные памяти участника специальной военной операции гвардии старшего сержанта Сергея Чаплыгина и всем павшим героям, состоялись 5 февраля. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 28 воинских частей.

Сергей Чаплыгин был кандидатом в мастера спорта по самбо и рукопашному бою, чемпионом ряда крупных соревнований. Он погиб при выполнении боевой задачи в октябре 2025 года, был награжден медалями «За храбрость», «За спасение погибавших» и «За боевые отличия».

Глава округа Михаил Собакин назвал Чехов неофициальной спортивной столицей Подмосковья. Он подчеркнул, что турнир — это бой за память, где каждый прием является данью уважения защитникам Родины, и поблагодарил военнослужащих за их труд.

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин отметил важность таких соревнований для поддержания боевой формы военнослужащих. Участники состязались в семи весовых категориях. Турнир вновь доказал, что спорт закаляет характер и воспитывает защитников, для которых память о героях — источник силы.