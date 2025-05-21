Час мужества в честь защитников Брестской крепости провели в Воскресенске

В библиотеке № 1 в Воскресенске состоялся час мужества «Я умираю, но не сдаюсь!». Школьникам рассказали о героических событиях обороны Брестской крепости от фашистских захватчиков. Мероприятие также посвятили 15-летию со дня выхода одноименного фильма.

Во время занятия ребята увидели некоторые отрывки из киноленты «Брестская крепость». Школьникам также показали тематическую презентацию и исторические фото. Собравшиеся смогли в полной мере ощутить значимость подвига защитников Брестской крепости.

Мероприятие также посетили муниципальный депутат Андрей Баранов и участники специальной военной операции. Гости подчеркнули важность сохранения исторической памяти для подрастающего поколения.

Отметим, что час мужества провели в рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V Единстве поколений». Главная задача проекта — объединение жителей разных поколений вокруг любви к родному город, стране, уважения к ее культуре, истории и подвигам героев.