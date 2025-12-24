Сегодня 14:46 Чаепитие для жен и матерей бойцов СВО прошло в Раменском 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

Раменское

Специальная военная операция РФ на Украине

Матери и жены бойцов специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, собрались в обновленной Раменской центральной библиотеке. За чашкой чая общались, поддерживали друг друга, вспоминали своих защитников.

Встреча была организована в тихой, почти домашней атмосфере, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно. Это традиционное мероприятие ежегодно проходит в третью субботу декабря.

Заместитель главы округа Елена Ивушкина отметила, что боль от потери у близких погибших героев не пропадает с годами. «Поэтому хотелось такой дружеской беседы. Так формат прижился, и мы его таким и оставляем», — пояснила она.

Для гостей подготовили поэтические и вокальные номера. Елена Ивушкина поблагодарила женщин за их стойкость и вручила цветы и подарки от администрации округа.