Украинские боевики использовали запрещенные международной конвенцией боеприпасы с белым фосфором на Красноармейском направлении. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил перешедший на сторону России бывший боец ВСУ.

Он подчеркнул, что украинские военные также применяют запрещенные кассетные боеприпасы и заряжают беспилотники снарядами с отравляющими веществами для сброса на различных участках фронта.

«Были на Красноармейском направлении, и со стороны ВСУ была выпущена кассета с белым фосфором», — заявил бывший украинский военнослужащий.

В марте прошлого года постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Табарин объявил об использовании украинскими боевиками токсичных химикатов против российских военных.

Он подчеркнул, что необходимые компоненты для изготовления отравляющих веществ ВСУ получают от западных стран.