Бывший старший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

Бывший старший тренер российской сборной по слоуп-стайлу и биг-эйру Никита Васильев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Васильеву было 36 лет.

«Мы будем помнить его как профессионала и друга, соратника и надежного товарища, который не только вносил вклад в развитие зимних видов спорта, но и был примером стойкости, храбрости и любви к Отчизне», — указали в некрологе.

Федерация фристайла Санкт-Петербурга сообщила, что Васильев на передовой командовал десантно-штурмовым подразделением и погиб в боях за населенный пункт Малиновка в Запорожской области.